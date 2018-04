Esame Parma per il Frosinone, Palermo alla riscossa. Il punto sulla B

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La Serie B si appresta a vivere il mese decisivo sia in ottica promozione che per la lotta salvezza. L'Empoli di Andreazzoli sembra aver iniziato il forcing decisivo e i risultati positivi non conosco ostacoli.

Tanti match interessanti per la 34/a giornata con sette partite in contemporanea. Domenica alle 15.00 si prosegue con Venezia-Brescia, due le sfide in programma alle 17.30 valide per la salvezza: Cesena-Entella e il derby piemontese tra Pro Vercelli e Novara. Si chiude lunedì alle 20.30 con il posticipo Avellino-Perugia. Il big match della 34/a giornata si gioca al Tardini e vedrà contro il Parma e il Frosinone.

I ciociari devono difendere il secondo posto, utile per la promozione diretta proprio dall'assalto dei ducali di D'Aversa reduci dal successo per 3-2 contro il Palermo. Il Parma è la squadra, con l'Empoli, più in forma: 5 successi nelle ultime 6 uscite di campionato. La capolista Empoli, invece, senza Donnarumma e Rodriguez (out per una lesione al ginocchio dopo 4 gol in tre gare), va di scena al Picco contro la Spezia di Gilardino.

I toscani sono imbattuti da 19 turni e segnano consecutivamente da 23: una macchina perfetta verso la A. Chissà chi la fermerà. Il Palermo di Tedino, invece ancora rabbioso dopo il k.o. del Tardini cerca punti promozione in casa del Pescara del nuovo allenatore Pillon.Bagarre, invece, per la lotta playoff.

Ci sono tre squadre a quota 53: il Perugia, il Parma e il Bari. Già scritto sul big match dei ducali contro il Frosinone, il Perugia di Di Carmine e Cerri sfida l'Avellino del nuovo allenatore Foscarini lunedì sera al Partenio, mentre il Bari di Grosso sfida la Salernitana dell'ex Colantuono. Il Cittadella di Foscarini, invece, autore del miglior rendimento esterno della stagione (con 30 punti e 9 vittorie) sfida l'ultima in classifica, la Ternana di De Canio, alla disperata ricerca di punti.

Il Venezia di Inzaghi, invece, ospita al Penzo il Brescia di Boscaglia. Nient’altro che uno scontro diretto per la salvezza come Cesena-Entella, avversarie in orbita playout nell’incrocio da non fallire.

Può approfittarne l’Ascoli di Cosmi in serie utile da 3 turni e prossimo al test Carpi. Chiude la giornata il derby piemontese tra Pro Vercelli e Novara, tutte e due a caccia di punti per evitare la Serie C.