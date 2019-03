Esami agenti, Tar respinge il ricorso degli iscritti post "deregulation"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Novità circa la battaglia legale intrapresa da alcuni iscritti al registro temporaneo Figc dei "procuratori sportivi" dopo il 1 aprile 2015 (quindi in regime di deregulation), attraverso il quale questi ultimi chiedevano di poter operare secondo un principio di retroattività anche dopo il 1 luglio 2019, senza l'obbligo di sostenere le prove ablitative imposte dalla L. 205/2017, dal correlato D.P.C.M. del 23 Marzo 2018 e dal regolamento CONI per gli agenti sportivi. Con ordinanza n. 04092, il TAR del Lazio, nel prendere atto della rinuncia dei ricorrenti alla domanda cautelare, ha optato per l'insussistenza dei presupposti per la richiesta della domanda stessa, condannando quindi i ricorrenti al pagamento delle spese di lite a favore di tutte le parti resistenti costituite. Ne dà notizia la IAFA (italian association of football agents) attraverso un comunicato ufficiale. L'Associazione, intervenuta in giudizio "ad opponendum", fa sapere che "nel rispetto del mandato conferitole dagli associati, conferma il proprio impegno a tutela della professione di agente calcistico, che sarà difesa ad oltranza in tutte le sedi competenti, da qualsiasi attacco".

Alla prova abilitativa generale tenutasi al CONI - dopo gli esami orali - sono stati promossi circa 90 candidati, che ora attendono i bandi delle varie Federazioni sportive per sostenere la “prova specializzante” nella disciplina oggetto di interesse. In merito alla controversia, da indiscrezioni carpite da TuttoMercatoWeb risulta che i promossi all’esame CONI stiano costituendo un “Comitato di tutela” pronto a schierarsi in supporto delle associazioni di categoria, nel caso in cui vi fossero altre azioni volte ad inficiare la nuova normativa professionalizzante.