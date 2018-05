ESCLUSIVA TMW - Ag. Olivieri: "Juve soddisfatta. Piace a Parma e Livorno"

Il mercato sta per entrare nel vivo, anche quello dei giovanissimi. E allora abbiamo fatto il punto della situazione con Vittorio Tosto, responsabile della Green Soccer e che gestisce vari interessanti giocatori in collaborazione con Giancarlo Tronchetti. Si parte da Marco Olivieri, esterno classe '99 ora alla Juventus: "E' la mia più grande soddisfazione, l'ho portato a Empoli e poi alla Juve dove quest'anno in Primavera 1 ha realizzato dodici gol. E' stata una rivelazione e ora ha tante richieste in B. La Juve è contenta di lui, resta da capire se lo riscatterà o se rientrerà a Empoli. Livorno, Ascoli e Parma si sono interessate. Vedremo, è un ragazzo davvero in gamba".

Passiamo ad un '98 come Samuele Damiani...

"Alla Lucchese è stato utilizzato da titolare per tutta la stagione. Peraltro gioca in un ruolo delicato, davanti alla difesa. E' un'altra rivelazione, è pure il giovane che ha giocato più di tutti considerando i tre gironi della C. L'Empoli, proprietaria del suo cartellino, gli ha rinnovato il contratto per tre stagioni. Ci sono comunque delle squadre di B interessate".

Altro '98, Riccardo Benedetti di proprietà del Genoa.

"E' un attaccante ed è stato in prestito alla Massese realizzando 11 gol. Molto probabilmente finirà al Pontedera, il ds Giovannini è in pole position".

Proprio al Pontedera c'è il classe '97 Corsinelli. Quale futuro per lui?

"A breve il Genoa gli rinnoverà il contratto. E lo Spezia nel frattempo ha mostrato un forte interesse per lui, altro giovane interessantissimo di ruolo esterno di centrocampo".

Al Gavorrano ha giocato invece Gemignani.

"E' un '96 di proprietà della Spal. Rientrerà a Ferrara e poi il club deciderà se tenerlo o mandarlo in prestito. Difensore che ha quasi cento gare in C, è una conferma. Interessa al Cittadella"

Parliamo infine di Canotto e Bartolomei. Quale futuro per loro?

"Canotto è un esterno della Juve Stabia, un classe '94 che ha disputato un eccellente campionato con nove gol e tredici assist. Ha trascinato la squadra ai play-off. La B si sta accorgendo di lui e Livorno, Pisa Ternana e anche Catania si sono interessate. Quanto a Bartolomei è un giocatore d'esperienza che ora è al Cittadella. E' pronto per lottare per vincere campionati e sta trascinando la squadra ai play-off. Ha un altro anno di contratto: per il futuro dipende da come andrà a finire questa stagione. Se il Cittadella dovesse salire in A resta altrimenti vedremo, ci sono anche tante richieste da valutare".

Infine un commento su Di Lorenzo, giocatore che fino a poco tempo fa faceva parte della sua scuderia....

"Non è più un nostro assistito e mi dispiace perché l'ho portato ad Empoli dopo averlo scovato dal Matera. Era uscito dal giro e non lo cercava più nessuno e poi è cresciuto molto. Avevamo costruito un bel rapporto, eravamo amici anche con la famiglia. E' stata una scommessa vinta da me e sono contento per la sua stagione. Sul piano umano però sono rimasto deluso perché il ragazzo è andato contro i suoi principi e ha fatto altre scelte. Non mi è piaciuto il modo in cui ha agito, non mi aspettavo una decisione del genere dopo tutto quel che abbiamo fatto per lui".