ESCLUSIVA TMW - Alciato: "Montella? Colpe non solo sue. Gattuso se la gioca"

© foto di Federico De Luca

A margine dell'Assemblea di Lega a Milano abbiamo avvicinato Alessandro Alciato di Sky per un commento sull'esonero di Montella dal Milan: "Il tecnico - dice a Tuttomercatoweb - paga colpe non tutte sue. Ha pagato una squadra nuova da assemblare in fretta, l'inesperienza di una società nuova, il bisogno di andare in Champions, un gioco che non arriva e forse qualche dichiarazione post partita in cui vedeva cose positive mentre ce n'erano altre negative. Gattuso? Non so se sarà un traghettatore, a mio parere se la può giocare. Può spiegare il senso d'appartenenza e cosa vuol dire vincere con la maglia del Milan".

