Aldo Grasso: "Calcio oggi come un videogioco. Toro, ora non dovrai subìre più"

Aldo Grasso critico televisivo e cinematografico ieri sera era a Viareggio in occasione del Premio Repaci. Con lui, nell'intervista a TMW che potete vedere sotto, si è parlato di tv ('Storia critica della televisione italiana il suo libro') e del suo Torino: "Nulla può sostituire il pubblico e il calcio esiste col pubblico. Occorre sperare che la situazione sanitaria abbia fine perchè questo calcio assomiglia soprattutto ad un videogioco. Torino? La scelta di Giampaolo pare aver rimotivato la squadra, cambiando formula. Spero che non si assista più a quelle tremende partite in cui il Toro subiva sempre e non faceva un tiro in porta. Spero che Cairo allarghi ancor più il portafoglio e arrivi qualche altro giocatore adatto al tecnico. Giampaolo crede ad un ruolo che pareva scomparso. Il regista è fondamentale, nel cinema come nel calcio".

Aldo Grasso: "Calcio ora come videogioco. Toro, da qui in avanti non dovrai subìre più"