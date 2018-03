ESCLUSIVA TMW - Amuso (ANSA): "Wilshere inadatto alla A. Can, non è chiusa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Jack Wilshere è tornato? All'Arsenal, dopo anni di infortuni e il prestito al Bournemouth, hanno ritrovato il centrocampista di Stevenage. Forse per perderlo: in scadenza di contratto a fine stagione, il classe '92 è nel mirino di Juventus e Milan. Per scoprire cosa ha fatto in stagione e cosa si dice di lui oltremanica abbiamo raggiunto il collega Lorenzo Amuso, corrispondente dell'Ansa da Londra: "Sostanzialmente l'Arsenal lo vuole tenere: gli hanno già fatto una proposta di rinnovo, Wenger vorrebbe trattenerlo perché questa è la stagione del rilancio. Sembrava irrimediabilmente perso, l'anno scorso al Bournemouth aveva giocato con una certa regolarità e anche abbastanza bene. Nelle due precedenti stagioni all'Arsenal invece aveva giocato pochissimo".

È tornato ai livelli di inizio carriera?

"Rispetto alle aspettative generali, devo dire che finora non le ha rispettate: sembrava il nuovo Lampard e in realtà anche adesso che gioca con regolarità e con discreta qualità non è un giocatore che fa la differenza".

È un giocatore adatto al calcio italiano?

"Secondo me no, non sono dove potrebbe giocare, soprattutto in squadre di vertice. Per fare un esempio, un giocatore come Matuidi ha esperienza e caratura ben superiori: non si fa certo togliere il posto da Wilshere. È un centrocampista molto inglese, e con questo non intendo fargli un complimento. Poi magari mi smentirà però a oggi dico no: dai 23 ai 25 anni ha fatto cinque presenze in Premier League. E l'anno scorso ha fatto bene al Bournemouth: stiamo parlando del Chievo inglese, poche pressioni anche se perdi tre partite di fila".

Alla Juve, in effetti, piace soprattutto Emre Can. In Inghilterra cosa si dice di lui?

"Devo dire che qui sembra che la trattativa sia molto più aperta di quanto non si dica in Italia. Io credo che molto dipenderà da come finirà il Liverpool la stagione, sia in Champions che in Premier. Qui non sono così sicuri che a fine stagione se ne vada: c'è questo rischio e ne ha parlato anche Klopp a tratti, ma non è deciso, almeno questo è quello che circola".

Lui sarebbe adatto al nostro calcio?

"Ecco, sì. Il paragone con Wilshere non si può neanche azzardare: Can è un giocatore che arriva in Italia e fa la differenza. Ha una certa mentalità, ha giocato in Germania da protagonista, in Inghilterra è sempre riuscito a ritagliarsi un posto da titolare, anche quest'anno in cui poteva rischiare di perderlo. Segna, è giovanissimo, è un giocatore su cui puntare a occhi chiusi".