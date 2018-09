ESCLUSIVA TMW - Antonelli: "Monza, vita mia. Berlusconi e Galliani per volare"

Roberto Antonelli quasi non vede l'ora che possa tramutarsi in realtà la forte ipotesi di Berlusconi e Galliani pronti a rilevare il Monza. Lui, prima attaccante e poi anche allenatore dei brianzoli, segue con grande affetto le vicende della squadra: "Sarebbe una cosa eccezionale - spiega a Tuttomercatoweb.com - grazie a Colombo il Monza è tornato ad essere una società seria e con l'ingresso di Berlusconi e Galliani credo che tutti i tifosi sarebbero contentissimi".

Possibile pensare anche alla A?

"Credo di sì, le potenzialità non si discutono. A Monza si può lavorare bene e si può pensare in grande".

Il suo miglior ricordo del Monza?

"E' la squadra in cui ho iniziato e finito la mia carriera da calciatore. Ho fatto per il Monza l'allenatore del settore giovanile e della prima squadra. E da dirigente ho partecipato alla rinascita di questo Monza. E' quasi la mia vita. E sarei il primo ad esser contento".

Il Monza più bello qual è stato?

"Per me quello all'inizio della mia carriera. Mi ha permesso di mettermi in luce di andare poi al Milan, dove mi sono tolto grandi soddisfazioni. All'epoca il vicepresidente del Monza era Galliani. Siamo molto amici e ho piacere che possa tornare. Speriamo sia la volta buona".