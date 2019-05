ESCLUSIVA TMW - Avv.Capello: "Il calcio verso un'onda di ritorno. Monza? Bello"

© foto di Federico De Luca

Per commentare quanto accaduto nel calcio continentale ed italiano nelle ultime settimane, ci siamo rivolti all’avvocato Piefilippo Capello, con il quale TMW ha fatto un punto articolato riguardante il momento del calcio italiano dalle massime categorie, sino ad esplorare l’universo del Monza in serie C.

“Il modello di riferimento, testimoniato dai fatti, è chiaramente quello del calcio inglese. Si tratta di un sistema che produce spettacolo, è innegabile che chiunque guardi la Premier si diverta in ogni circostanza per osservare uno show nettamente più attraente del nostro.

La Champions League ha anche prodotto un sistema calcistico differente rispetto a quello cui eravamo stati abituati a ispirarci in passato

“Ho notato un’onda di ritorno. Fino ad anni fa sembrava che non si potesse fare calcio senza il tiki taka ora però si è capito che servono giocatori di un certo tipo per poterlo attuare, ma quando non si hanno si deve fare di necessità virtù. Gente più pragmatica, guardate Pochettino che mette Llorente, fa spedire i palloni in avanti e riesce a fare tre gol”…

In questo periodo, per l’Italia, sta tenendo banco il futuro di Conte. Quale sarà il suo destino?

“Conte nella sua recente intervista ha mandato un messaggio chiaro. Voglio vincere. Voglio considerare squadre pronte a vincere. Eliminando il Napoli perché ha già un allenatore inamovibile, restano Inter o Juve”.

Una finale di Coppa si è disputata anche in Italia. L’ha persa il Monza del suo amico Brocchi. Come valuta il progetto dei brianzoli?

“L’avventura del Monza è particolare. Da metà gennaio con la squadra a pieno organico “berlusconiano” il club come punti è secondo solo alla Triestina. La squadra ha cambiato passo con la nuova gestione. Ispirato da Galliani c’è stato un cambiamento molto grande, e non dimentichiamo che le regole del mercato della serie C sono diverse. Mettere insieme il tutto in così poco tempo è un grande risultato. Le finali, come accade a livelli anche più alti si vincono e si perdono. Ma il messaggio che lancia il Monza è bellissimo. Oggi questa è una squadra che ha intrapreso un viaggio e un progetto incentrato sul gioco. Una bella storia da seguire”.