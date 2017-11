ESCLUSIVA TMW - Avv. Di Cintio: "Palermo? Presto per dire cosa rischia"

© foto di Federico De Luca

Per fare chiarezza rispetto all'istanza di fallimento depositata dalla Procura di Palermo nei confronti del club rosanero, abbiamo contattato l'Avvocato Cesare Di Cintio, tra i massimi esperti di diritto sportivo a livello nazionale.

Ci spiega perché la Procura di Palermo deposita un’istanza di fallimento del club?

"L’istanza di fallimento consegue all’indagine iniziata ad aprile ed è volta a far luce sui conti della società riferiti agli ultimi esercizi. In particolare, la Procura, a seguito di alcuni esposti inoltrati da altrettanti creditori, aveva aperto un fascicolo per verificare se ci fossero le condizioni per una richiesta di fallimento della società rosanero".

Cosa rischia oggi il club?

"Ad oggi, non vi sono conseguenze concrete ipotizzabili per il club. Infatti, sino a questo momento il club non ha ancora avuto modo di avanzare le proprie argomentazioni difensive".

Dal punto di vista giuridico, quali saranno le prossime tappe?

"Il primo passo sarà la celebrazione dell’udienza fissata dal Tribunale di Palermo per dicembre. Sino a sette giorni prima dell'udienza, il Palermo avrà la facoltà di presentare memorie e depositare documenti e relazioni tecniche. Viene così attuata una vera e propria istruttoria prefallimentare volta ad accertare le condizioni richieste per la dichiarazione di fallimento. Si potrà quindi giungere ad una decisione di accoglimento ovvero di rigetto".