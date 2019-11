© foto di Aurelio Bracco

“Trattandosi di una squalifica di una giornata il ricorso presentato dal Napoli per il provvedimento adottato nei confronti di Ancelotti è giustamente inammissibile”. Così a TuttoMercatoWeb l’avvocato Luciano Ruggiero Malagnini a proposito del ricorso del Napoli avverso la squalifica di una giornata inflitta ad Ancelotti respinto in ossequio alle nuove normative. “Il ricorso d’urgenza - spiega l’avvocato Malagnini - dinanzi ad una squalifica di una giornata è inammissibile perché allenatore e calciatore con il nuovo regolamento disciplinare sono stati messi sullo stesso piano. A meno che - dice l’avvocato - non si tratti di un provvedimento nel quale si può usufruire della la prova televisiva”. Dunque nessuna sorpresa. E contro la Roma Carlo Ancelotti non sarà in panchina. “Alla luce della nuova giurisprudenza - conclude l’esperto di diritto sportivo - sarebbe stato un fulmine a ciel sereno il contrario”.