esclusiva Bernabai: "Spinazzola miglior terzino sinistro del campionato insieme a Hernandez"

Roberto Bernabai de La7 è intervenuto nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com per parlare del campionato a partire dalla Roma, ora terza in classifica: "E' presto per dire se è da scudetto, ma i segnali sono incoraggianti innanzitutto per un piazzamento Champions che avrebbe risvolti importanti a livello anche economico per la nuova società. Per quel che riguarda la rosa, l'Inter è una corazzata e a gennaio farà forse nuove operazioni. La Roma comunque può dire la sua, deve fare qualche aggiustamento ma anche il tallone d'Achille che era rappresentato dal laterale destro pare non esserci più visto che Fonseca ha saputo rilanciare Karsdorp, giocatore ora rigenerato e uscito dal tunnel dei guai fisici. Poi c'è la scoperta di Villar che si sta imponendo come un centrocampista di grandi prospettive. Mi pare una rosa con alternative e tanta qualità tecniche. Naturalmente va sottolineata anche l'importanza di Spinazzola: credo che con Theo Hernandez sia il miglior terzino sinistro del campionato. Tra le sorprese indico anche Ibanez che pareva uno scarto dell'Atalanta e invece sta diventando un punto di forza".

