Roberto Bernabai de La7 è intervenuto nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com per rievocare un grande evento. Trent'anni fa prendeva il via Italia90, la Coppa del mondo che si giocò nel nostro paese. Una manifestazione che nel tempo si portò dietro anche tanti risvolti negativi: "Quell'evento - ricorda Bernabai che all'epoca lo seguì da inviato di Telemontecarlo - doveva essere un trampolino di lancio e invece fu il canto del cigno della prima repubblica. Fu accompagnata anche da tante problematiche di carattere penale e legale, ci furono tanti misfatti che poi la magistratura andò a scoprire e sanzionare. Il match d'apertura fu caratterizzato dalla clamorosa vittoria del Camerun contro l'Argentina campione del mondo. Il gol di Omam Biyik fu facilitato dall'errore di Pumpido ma lui saltò in cielo. Seguii poi gli Indomabili Leoni nel corso di quel mondiale e furono tra i protagonisti di quella edizione. Con alcuni di loro si è instaurato anche un bel rapporto d'amicizia".

Malinconia per la situazione che vivevamo allora e quella di adesso?

"Allora l'Italia visse il canto del cigno di una fase politica storica che si avviava alla conclusione. Questo lasciava presupporre che ci fosse l'avvio di un nuovo corso che poi si è dimostrato solo a tratti positivo. Certamente, c'era molta più allegria e spensieratezza, con meno ostacoli per la vita collettiva. Nel corso di questi trent'anni trascorsi ci siamo complicati l'esistenza fino ad arrivare a quel che è successo qualche mese fa con questa clausura forzata ma è la punta dell'iceberg e peraltro ci si poteva fare poco. Però questi trent'anni li avremmo potuti spendere meglio per creare situazioni di vita migliori".

L'Italia fu solo sfortunata ad uscire ai rigori con l'Argentina?

"Quella Nazionale giocava un ottimo calcio anche sul piano dei singoli, con Vialli, Giannini, Baggio. Fu sfortunata per quell'uscita di Walter Zenga altrimenti in finale saremmo andati noi. Ricordo la finale del terzo posto (vinta contro l'Inghiltera, ndr): fu comunque una festa del calcio. Ci fu un sentimento d'amarezza ma il calcio l'aveva fatta da padrone e fu onorato nel miglior modo possibile".

Italia90 ci ha lasciato il problema degli stadi...

"Ci rendemmo conto che il calcio italiano perse una grande occasione per riedificare gli stadi in maniera logica. Si guardò all'immediato senza prospettare il futuro. L'esempio più lampante è il San Nicola di Bari, una cattedrale nel deserto così come il Delle Alpi che poi fu abbattuto per adeguarlo a nuove esigenze. Per non parlare dell'Olimpico. 220 miliardi dell'epoca per una ristrutturazione che non aveva senso se non per gli interessi di qualcuno. Fu un'occasione persa sotto molti aspetti. Si cercò dietro al calcio e alla passione popolare di coltivare interessi personali di alcuni".