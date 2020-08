esclusiva Bertolucci: "Ho parlato con Pirlo anche oggi. Ha il telefono in ebollizione"

vedi letture

A Forte dei Marmi a Villa Bertelli Paolo Bertolucci uno dei miti del tennis italiano ha presentato il suo libro ('Pasta Kid, il mio tennis, la mia vita') e da tifoso milanista ha detto ai microfoni di TMW nell'intervista che vedete sotto: "Gli ultimi due mesi sono stati belli per il Milan, c'è da capire quanto ci sia stato di vero visto il campionato anomalo. Speriamo ora ci siano due-tre innesti e che la squadra torni in alto. Interverrei certamente sulla fascia destra. Ho fiducia in Maldini. Su Ibra sono tranquillo che possa restare, a Milano si trova bene. E' un giocatore unico". Poi su Pirlo, grande ex rossonero ora tecnico della Juve ha detto: "Ci ho parlato anche mezz'ora fa (Pirlo è in vacanza a Forte dei Marmi, ndr). E' in gran forma, parla poco ma ha sempre parlato con la testa e con i piedi. E' intelligente e gli auguro tutte le fortune. Mi ha fatto divertire tanto al Milan. Non l'ho disturbato troppo perchè ha il telefono che gli squilla in continuazione".

Clicca sotto per guardare