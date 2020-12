esclusiva Biasin: "Razzismo nel calcio esiste. Ma ieri bell'atto di coraggio dei giocatori"

Nel TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Fabrizio Biasin, caporedattore di Libero ed editorialista di TMW. "Drammaticamente il razzismo esiste nel calcio e nella società - ha detto in riferimento a quanto accaduto ieri - non riusciamo ad eliminarlo al 100% ma i fatti e i gesti di ieri sera possono aiutare a metterlo da parte. Poi bisogna sapere come stanno le cose per bene, però ieri c'è stato un atto di coraggio dei giocatori e ripeto, questo può aiutare a mettere in risalto questo tipo di problema. E' opportuno evitare di cadere in rischi come questo, nell'arrivare a discutere di questioni dialettiche".

La vicenda Suarez lei l'ha definita avvilente...

"Avvilente perchè al di là di quanto verrà stabilito, emerge che in Italia si cerca sempre la scorciatoia. Credo che anzichè tradurla nella solita battaglia tra juventini e anti juventini occorrerebbe capire: gli stessi tifosi della Juve hanno diritto di sapere come sono andate le cose perchè se la vicenda sta come ci è stata raccontata questo fastidio è fatto sulla pelle dei tifosi che dovrebbero essere i primi ad essere indignati. Poi capiremo cosa capiterà alla Juve ma non credo ci saranno grosse penalità in ambito sportivo".