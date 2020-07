esclusiva Biazzo: "Non faccio scendere Osimhen dalla barca senza una firma..."

Volto storico della Rai, Salvatore Biazzo ha parlato del Napoli e del mercato, in particolare della questione Osimhen. "E' un caso analogo a Pepè ma potrei aggiungere anche James Rodriguez. Il Napoli non è fortunato ma io non faccio salire sulla mia barca il calciatore Osimhen con la sua tribù e lo faccio scendere senza che abbia firmato una carta di adesione", ha detto intervenendo al TMW News il salotto televisobo di Tuttomercaortweb.com. "Questa trattativa così non la vedo molto professionale. Osimhen ora si sente una star e come tutte le star è volubile. E i procuratori alla fine sembrano i veri protagonisti di tutto. Comunque un centravanti ci vuole e nella stagione scorsa si poteva fare una grande operazione. C'erano Dybala che Sarri non voleva, e Icardi : quest'ultimo sarebbe stato un affare". Biazzo (che ha scritto anche il libro 'Scusa Ameri grazie Valenti' in occasione del cinquantesimo di 90esimo minuto) ha parlato della corsa scudetto: "L'Inter la vedo più difficile per lo scudetto, mi sembra quasi più probabile per l'Atalanta che va fortissimo e mi sembra una squadra magica".