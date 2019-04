ESCLUSIVA TMW - Bocci: "Milan sopravvalutato. Suso inesistente"

Ai microfon idi TMW, a margine dello stage della Nazionale a Coverciano, abbiamo fatto il punto della situazione sul Milan con Alessandro Bocci del Corriere della sera: "Credo che trovare un traghettatore da qui alla fine della stagione sarebbe stato complicato. Anche perché il Milan vuol lasciarsi le mani libere per scegliere l'allenatore della prossima stagione. Gattuso in questo momento è in difficoltà mentre in altri momenti aveva dimostrato di sapere risolvere certi problemi ma sente anche la sfiducia di Leonardo. Può rimettere comunque la situazione a posto anche se per la Champions la Roma può tagliare questo traguardo vincendole tutte, o anche l'Atalanta. Credo che comunque il Milan sia sopravvalutato, non è una grande squadra. Suso poi da un paio di mesi è inesistente, manca la qualità negli ultimi trenta metri, Paquetà paga l'ambientamento, Calhanoglu non fa la differenza e non è quel giocatore che avevamo ammirato al Bayer Leverkusen. Lo stesso Piatek ora è forse un po' stanco. Non bastano insomma i muscoli di Kessiè e Bakayoko. Anche la difesa ha problemi e si capisce perchè il Milan ha fatto cinque punti nelle ultime sette gare. Romagnoli ha fatto una sciocchezza e rischia due giornate di squalifca"