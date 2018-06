ESCLUSIVA TMW - Bologna, su Santurro l'interesse di Padova e Avellino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è anche il futuro di Antonio Santurro allo studio. Per il portiere del Bologna che in questa stagione è stato utilizzato - ben figurando - contro la Roma in sostituzione di Mirante stanno arrivando interessamenti dalla serie B. Per adesso in particolare si sarebbero fatte avanti Padova e Avellino: da studiare ancora l'eventuale formula del trasferimento, se prestito secco o con diritto di riscatto.