ESCLUSIVA TMW - Buso ricorda Boskov: "Per me quasi un secondo padre"

© foto di Giacomo Morini

Renato Buso, presente oggi nella nostra redazione, ha ricordato Vujadin Boskov, il tecnico della Sampdoria scomparso quattro anni fa. Buso, allenato dal serbo in blucerchiato e anche al Napoli, dice: "Per me è stato quasi un secondo padre. Tra l'altro curiosamente era nato nel 1931 come mio padre. Mi ha sempre fatto giocare e credeva molto in me. Ci sono tanti aneddoti su di lui, personaggio eccezionale: come quando per parlare della mia situazione mi invitò a casa sua e mi disse che mi offriva un caffè turco... Provo ancora stima e ammirazione per lui per la sua umanità"

