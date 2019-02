© foto di Giacomo Falsini

Con Luca Calamai della Gazzetta dello Sport abbiamo fatto il punto della situazione su Fiorentina-Atalanta, la semifinale d'andata di Coppa Italia che si giocherà stasera al Franchi. "La Fiorentina non vince un trofeo da 18 anni - dice a Tuttomercatoweb.com - e questa coppa rappresenta una grande opportunità, essendo uscite peraltro Juve e Napoli. Si arriva da giorni caldissimi dopo la gara con l'Inter e ricordiamo anche l'attacco a Chiesa da parte di Gasperini: la tensione è figlia di una gara molto importante. L'Atalanta esalta le qualità di Ilicic e Gomez all'interno di un meccanismo di gioco che è uomo contro uomo. La Fiorentina ha in Veretout il simbolo della squadra che non si arrende mai ed è arricchita dalla qualità di Chiesa e Muriel e altri giocatori interessanti. Fossi la Fiorentina la giocherei con cautela, vedo più facile in trasferta per i viola far gol. L'Atalanta gioca a cento all'ora e funziona perché quando corrono tutti vengono esaltate le qualità di tutti. Ora è un po' più stanca, chi ha fatto i preliminari di EL qualcosa paga nel periodo di febbraio-marzo. Anche loro un minimo devono rifiatare"

Clicca sotto per guardare