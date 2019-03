© foto di Federico De Luca

Luca Calamai, grande firma della Gazzetta dello Sport, ha parlato a TMW della situazione tra Pioli e la Fiorentina (a fine stagione potrebbe esserci l'addio): "Spero che ora cali il silenzio su questa vicenda. E' tutto poco comprensibile: le parole di Pioli erano fuori tempo dopo il match con la Lazio. Dopo il ko di Cagliari non c'era la necessità di tornare sull'argomento e l'intervento di Cognigni è la posizione ufficiale dei viola. Non capisco del pianeta viola come non si colga il fatto che la Fiorentina ha la possibilità di vincere la Coppa Italia, pur essendo complicata. C'è preoccupazione sul futuro e non si pensa al presente"

Per il dopo Pioli chi vede?

"Credo che il club debba puntare su un tecnico che faccia un calcio divertente. D’Aversa pur avendo fatto molto bene al Parma non mi sembra l’ideale. Mi piacciono Giampaolo e Di Francesco ma mi piacerebbe anche una scelta coraggiosa magari dall'estero: mi parlano molto bene di Thiago Motta. Vedrei di buon occhio un tecnico che desse la sensazione di qualcosa di ambizioso"

Clicca sotto per guardare