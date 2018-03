ESCLUSIVA TMW - Camplone: "Il Perugia doveva osare di più. Pari giusto"

Fonte: dall'inviata Luciana Magistrato

Il tecnico Andrea Camplone ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com a margine della premiazione della Panchina d'Oro soffermandosi sulla sfida fra due sue ex squadre come Perugia e Cesena: “Credo che siano premi tutto meritati, visto che sono stati premiati gli allenatori vincenti. Quest'anno la Serie B è molto strana, ma davanti l'Empoli è di un altro pianeta con Palermo e Frosinone che lotteranno fino all'ultimo per il secondo posto. Cesena-Perugia? Ho visto la partita, il pari è stato giusto anche se ci sono state poche emozioni e forse il Perugia avrebbe potuto osare di più, credo che un punto accontenti più loro che i romagnoli. Cerri e Di Carmine è una coppia importante, la più importante degli ultimi anni a cui va aggiunto adesso anche Diamanti. Sono in ripresa e Breda sta facendo un grandissimo lavoro trovano la giusta quadra dopo il cambio di modulo. Penso che possa trovare un posto nei play off e poi giocarsela alla pari con le altre”.