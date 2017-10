ESCLUSIVA TMW - Caso Anna Frank, Giulio Dini: “Non sono possibili scusanti”

Il caso legato ad Anna Frank che ha coinvolto parte della tifoseria laziale ha fatto parlare l'intero mondo del calcio. La notizia è stata ripresa anche all'estero, regalando una nuova pagina poco felice al movimento calcistico italiano. Giulio Dini, avvocato e direttore sportivo, dagli studi di Tuttomercatoweb.com ha espresso la sua opinione in merito: “Il calcio non c'entra nulla in questa situazione, è solo un veicolo vista la sua forte cassa di risonanza. Purtroppo in questo caso è un veicolo di stupidità e ignoranza enorme, noi facciamo finta di non ricordare ma 73 anni fa in Europa erano deportate persone e passate per i forni crematori. Si parla di crimini orrendi, di cui è necessario mantenere la memoria. Il calcio ha una importante cassa di risonanza, ma per queste situazioni non sono possibili scusanti. È necessario che le istituzioni prendano i provvedimenti più severi possibili, solo con la repressione è possibile una svolta”.

