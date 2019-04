ESCLUSIVA TMW - Cavagnis: "Bosnia pericolo per l'Italia. Consiglio Bistrovic"

Cavagnis con Boban

"Un profilo su cui punterei è Kristjan Bistrovic del CSKA Mosca". A sostenerlo è Alberto Cavagnis, dirigente, ex settore giovanile dell'Udinese e specializzato nell'individuazione di talenti dell'Est Europa. "L'attività di scouting si basa sul campo, nel mio periodo in bianconero ho visto come lavora Andrea Carnevale. Per quel che mi permette il tempo cerco di vedere qualsiasi cosa live. Poi non è possibile andare in Croazia, Slovenia, Bosnia, Serbia tutti i giorni, ma mensilmente o ogni due mesi cerco di organizzare un calendario di partite da vedere, in base ai giocatori già visti, oppure chi mi viene segnalato. Ultimamente sono stato al centro sportivo di Sarajevo, sia per capire la metodologia di lavoro che l'ambiente".

La Polonia va per la maggiore nel nostro campionato.

"Ha molto appeal, pensando a Piatek, Milik, ma anche Szczesny, numero 1 della Juventus. Penso che il livello sia in continua evoluzione e crescita per propore nuovi giocatori".

Per l'Italia c'è l'ostacolo Bosnia, in vista dell'Europeo.

"Penso proprio che possa essere un bel test per la nostra Nazionale. Gli azzurri mi piacciono per idee di gioco sia per la scelta di giocatori funzionali. Diversi bosniaci però giocano nel nostro campionato: saranno degli avversari tosti".