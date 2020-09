esclusiva Chiappucci: "Juve, all'inizio sarà un percorso faticoso, come sul pavè"

Claudio Chiappucci grande ex ciclista e tifoso della Juventus ha parlato a TMW nell'intervista che potete vedere sotto e sui bianconeri ha detto: "Dopo una stagione deludente si può solo migliorare. Manca la Champions e si spera ogni anno. Credo che quest'anno la partenza sarà difficile, considerato che ci sarà da rifondare. Il percorso al principio sarà un po' come essere sul pavè, che ti sballotta qua e là. Pirlo? E' stato un gran giocatore, fare l'allenatore è un'altra cosa. Io ad esempio sono stato un bel ciclista ma poi non è detto che diventi un gran tecnico. In ogni caso Pirlo può avere le qualità giuste. Serve carisma, sapere gestire la squadra, l'ambiente. Per quanto riguarda i rinforzi dico che quest'anno è mancato il centrocampo e poi abbiamo preso troppi gol".

