ESCLUSIVA TMW - Como, prosegue la caccia al tecnico. Pruzzo oggi a Coverciano

Il Como in attesa di essere ufficialmente ammesso a partecipare al campionato di serie D, è alla ricerca del tecnico, dopo la mancata intesa con Andrea Ardito. Tanti i nomi sul taccuino della dirigenza ma al tempo stesso si cerca anche di costruire la rosa. Oggi il ds Roberto Pruzzo ha fatto un salto a Coverciano dove è in corso il ritiro dei calciatori senza contratto. Un giro perlustrativo per verificare la possibilità di ingaggiare qualche giocatore funzionale al Como.