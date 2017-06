ESCLUSIVA TMW - Corvino ricorda Russo: "E' una perdita che mi addolora"

E' scomparso ieri all'età di 69 anni Mario Russo, ex calciatore e allenatore leccese. Nella sua carriera da giocatore ha vestito le maglie - tra le altre - di Lecce, Ternana e Atalanta, mentre da allenatore ha guidato anche Arezzo, Salernitana, Catania e Casarano. Una figura nota e molto apprezzata in particolare a Lecce. Anche il dg della Fiorentina Pantaleo Corvino, leccese come lui, lo ha voluto ricordare con affetto: "La scomparsa di Mario mi è giunta inaspettata e mi addolora - racconta a Tuttomercatoweb.com - ho avuto modo di apprezzarlo come persona, come giocatore e anche come allenatore. Tra l'altro ho avuto il piacere di lavorare con lui al Casarano e devo dire che in ogni momento della sua carriera, anche da dirigente, ha sempre dimostrato grande passione, professionalità e senso di responsabilità, accomunata ad un legame familiare fuori dal comune. E' davvero una grande perdita per il calcio salentino e non solo".