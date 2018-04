ESCLUSIVA TMW - Cozza: “Da ora penso solo al campo. Reggina, salvati”

“Sono contento, devo ringraziare l’avvocato Di Cintio che mi ha rimesso a posto da una situazione in cui non c’enteavo niente. Da ora pensò solo al campo”. Così a TuttoMercatoWeb Francesco Cozza dopo la sentenza. “Partite - prosegue Cozza - ne ho viste tante, ora devo trovare la soluzione migliore per fare bene. Vorrei ripartire da un progetto con una programmazione per obiettivi importanti”. Chiosa dedicata alla Reggina. “A malincuore - conclude - non la vedo bene. Spero si salvi altrimenti andrà a giocarsi i play out”.