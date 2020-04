esclusiva Cubero (Mundo Deportivo): "Messi resta al Barça. Lautaro primo obiettivo"

Tiene banco la questione del futuro di Lautaro Martinez, sempre più accostato al Barcellona . Nel corso del TMW News è intervenuta Cristina Cubero, de El Mundo Deportivo che ha raccontato ciò che si respira in Spagna a proposito di questa possibilità: "Luis Suarez - ha detto - ha avuto un infortunio al ginocchio gravissimo e ha anche un'età non giovanissima. Il Barça ha bisogno di gol. Messi un mese fa ha fatto un'intervista a El Mundo Deportivo e ha detto cose meravigliose su Lautaro, spiegando che sarebbe l'ideale per il Barça. Bisogna vedere che sviluppi di mercato ci saranno ma è l'obiettivo numero per il Barcellona".

I blaugrana sono disposti a pagare la clausola?

"Il prossimo sarà un mercato diverso, fatto di scambi. Occorre capire, ma ci può essere una formula con soldi e calciatori che possono interessare all'Inter. Del resto sarà un mercato fatto anche di scambi".

Giocatori esperti e anche giovani non mancano al Barça...

"La rosa del Barcellona è amplissima: ci sono ad esempio elementi come Vidal che Conte conosce molto bene, oppure Rafinha che ora è in prestito al Celta Vigo. Ci sarebbe poi Semedo: ci sono insomma giocatori importanti che i blaugrana possono mettere sul tavolo".

Messi dunque resta al Barca nonostante tutto?

"L'addio non ci sarà. Messi non ha nessuna intenzione di andar via. Lui può scegliere dove giocare e ha scelto di giocare qui, è molto felice qui con la sua famiglia. E' l'unico club con cui ha giocato da quando è arrivato qui a 13 anni. Moratti nei gironi scorsi aveva parlato di Messi e l'Inter ma io poi l'ho chiamato e mi ha detto che si era espresso da tifoso. E anche lui mi ha raccontato ottime cose su Lautaro".