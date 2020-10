esclusiva Dalla Serie D al Bangor City. Nasini: "Avventura particolare con in testa l'Europa"

Dalla Serie D al campionato gallese. E’ questo il percorso calcistico e umano che ha compiuto in queste settimane Nicholas Nasini, esterno offensivo classe 1999, con un passato fra i settori giovanili di Genoa, Bari e Pisa, approdato oggi al Bangor City, club della massima serie gallese. “Il mio è un percorso particolare - racconta in esclusiva a TMW - rispetto a quello classico di un calciatore italiano, ma è stata una possibilità che ho colto subito al volo non appena mi si è presentata. Arrivo da anni impegnativi ma nella mia testa l’idea di fare un determinato tipo di percorso professionale è sempre stata ben chiara. Per questo ho scelto il Bangor e il Galles. Adesso bisogna solo attendere che la pandemia permetta al campionato di prendere il via”.

Qual è la sua quotidianità in attesa del via alla stagione?

“Fino a venerdì scorso mi sono allenato sia in campo che in palestra assieme ai miei compagni nel pieno rispetto delle normative. Poi da venerdì scorso e fino al prossimo 9 novembre saremo in lockdown e di conseguenza siamo in attesa delle disposizioni della Federazione in merito”.

Si è già fatto un’idea di come sarà questo campionato?

“Mi sono confrontato con i miei compagni che hanno già affrontato il campionato. Si tratta di un torneo molto fisico e con meno tattica rispetto al calcio italiano”.

Obiettivi?

“Due e molto chiari: vincere il campionato e la coppa in modo da qualificarci per i prossimi preliminari di Europa League”.

Ultima domanda sul presidente del Bangor City Domenico Serafino da poco anche numero uno della Sambenedettese. Che impressione ti ha fatto?

“Molto buona. Ci ho parlato in alcune occasioni e ho scoperto una persona seria, con idee chiare e voglia di fare bene. Qualità queste che si percepiscono qui così come sono sicuro che riuscirà a trasmettere anche a San Benedetto”.