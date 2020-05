esclusiva De Vito: "Urgono riforme. Il Governo aiuti la C e le parti deboli del sistema"

Il calcio ancora in attesa di risposte e certezze. Nonostante si provi in qualche modo ad andare avanti e a progettare una ripartenza.

Del momento attuale, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ne ha parlato l'agente Giovanni De Vito.

Un periodo delicato non solo per il paese ma anche per il calcio: che idea si è fatto di tutto ciò?

“Finora non ho parlato perché ritenevo ingiusto parlare di calcio, aggregarmi alle voci che ne parlavamo, nel momento in cui il paese era paralizzato e assisteva a morti continue: abbiamo vissuto una vera e propria tragedia, le vite umane contano più di tutto. Ora però la situazione è diversa, si parla di riaperture, qualcosa sta migliorando: ma il calcio ha perso più di un'opportunità in questa storia”.

A cosa si riferisce, nel dettaglio?

“Fin dall'inizio si parlava solo di date e calendari, per ipotizzare riaperture, mai nessuno ha pensato a ciò che era necessario, ovvero riformare. Si parla solo di riaperture perché tutti, escluso il ministro Spadafora, hanno spinto per riaprire. E non tanto perché il calcio muove milioni di euro, cosa comunque verissima, quanto perché non c'è accordo tra le varie leghe e i vari presidente su come decretare la fine della stagione, su che risultati assegnare i titoli ma, soprattutto, su come ripartire la restante parte dei diritti tv. Le conseguenze adesso le pagano i calciatori”.

In che senso?

“I giocatori vengono messi a rischio, il virus è ancora presente, e vengono messi in posizioni di privilegio agli occhi della gente comune, che non solo non potrà più andare allo stadio, ma vedrà il sistema calcio come sistema appunto privilegiato visto che saranno eseguito test e tamponi ai tesserati, quando purtroppo sappiamo che la gente comune non spesso ha potuto ricorrere a queste innovazioni mediche. Ci sarà un allontanamento di massa dal calcio”.

Accennava quindi a una riforma: quale è per lei la migliore soluzione?

“Credo che si debba davvero garantire la possibilità di fare calcio solo agli imprenditori seri, e credo anche serva un aiuto alla Serie C piuttosto che abbandonarla a sé stessa. E' ventilata l'ipotesi di una B a due gironi, cosa allettante, ma con la C semiprofessionistica, o dirittura dilettantistica, è come se retrocedessero 40 club, a livello economico e di spettacolo. Il Governo deve intervenire a favore delle parti deboli del sistema, e deve adesso controllare anche che le regole siano rispettate”.