ESCLUSIVA TMW - Di Chiara: "Ecco come noi del Lecce battemmo la Roma lanciata verso lo scudetto"

esclusiva Di Chiara: "Ecco come noi del Lecce battemmo la Roma lanciata verso lo scudetto"

Il 20 aprile 1986 a sorpresa il Lecce batteva 3-2 all'Olimpico la Roma. La squadra salentina praticamente già retrocessa faceva svanire i grandi sogno scudetto dei capitolini che avevano raggiunto in testa la Juventus. Alberto Di Chiara visse da protagonista quella sfida con la maglia del Lecce, lui che era nato romanista. E, intervenendo al TMW News, racconta: "Mancavano due giornate alla fine, noi volevamo comunque far bella figura in un palcoscenico importante. Prendemmo subito gol da Graziani e sembrava che per noi dovesse esserci una debacle. Invece pareggiai di testa e poi sul finire del primo tempo Barbas segnò su rigore. E lo stesso Barbas su mio assist firmò il 3-1 che paralizzò l'Olimpico e i giocatori romanisti in campo. Il nostro portiere Negretti parò tutto e il gol di Pruzzo fu solo nel finale. Noi giocammo tranquilli, la Roma dopo aver raggiunto la Juve forse ebbe un calo di concentrazione. Il calcio del resto è questo. Mi dispiacque anche un po' perchè dovevo restare a Roma e tornare con mio fratello a Cinecittà, covo di romanisti. Ci chiesero se volevamo essere scortati ma non successe niente. E la Roma comunque nel cuore mi è sempre un po rimasta" .

