ESCLUSIVA TMW - Dini: "Milan, scommessa da vincere. 4° posto porta molti soldi"

Giluio Dini titolare della rubrica Scanner in onda su TMW Radio, ha parlato del mercato in corso analizzando vari aspetti: "ci sono stati grandi acquisti, l'arrivo di grandi giocatori e una spesa superiore al valore dei calciatori. Il Milan? Quando si spende tanto cambiando molti giocatori la speranza è quella di costruire una squadra nel vero senso della parola. Il traguardo è chiaramente la Champions, anche il quarto posto porterà più soldi che in passato. E' una scommessa da vincere. Se va male si innesca un sistema di risanamento e definizione dei rapporti economici fermo restando che il club manterrà inalterati i propri obiettivi. La proprietà ha fatto ricorso al credito, come dichiarato dal board del Milan. Saranno i rapporti interni tra il club e i soggetti erogatori del finanziamento ad essere ridefiniti non certo le sorti del club".

Parliamo dell'Inter e Spalletti...

"Spalletti ha portato mentalità. Ed è ciò di cui l'Inter aveva bisogno. L'Inter aveva già giocatori di qualità, non è necessario stravolgere".

E il Napoli?

"Credo che possa lottare per lo scudetto"

L'affare Neymar rischia di far ulteriormente lievitare i prezzi?

"E' una vicenda a se stante. Quando sul mercato si è inserito sul mercato un soggetto con forte disponibilità economica ci sono stati effetti negativi sul valore del giocatore. La limitazione di disponibilità delle società italiane aveva dato la possibilità ai giovani di emergere. Mai come negli ultimi anni i giovani si sono potuti affermare. Tutto nasceva dalle necessità. Quando si va a fare una squadra comprando molto all'estero è chiaro che c'è questo pericolo, il giovane rischia di essere sacrificato".