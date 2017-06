ESCLUSIVA TMW - Dini: "Zenit sempre attento all'Italia. Mancini per vincere subito"

Lo Zenit è attivissimo per la costruzione della squadra da affidare al nuovo tecnico Roberto Mancini. Giulio Dini intermediario di mercato molto vicino allo Zenit, ci racconta le sue impressioni sui movimenti fin qui effettuati. "L'arrivo di Mancini - spiega a Tuttomercatoweb.com - è il segnale che lo Zenit vuol vincere subito, dopo due stagioni in cui Villas Boas prima e Lucescu poi, non hanno raggiunto la qualificazione in Champions League. La proprietà ha ritenuto opportuno dare una scossa puntando su un tecnico che ha già vinto in Italia e all'estero"

Sul mercato che valutazioni fa? Paredes è vicino, mentre l'affare Manolas per adesso pare essere saltato...

"Gli obiettivi sono ottimi. E nè più nè meno sono elementi che lo Zenit aveva in mente anche negli anni scorsi. Il club ha guardato spesso al mercato italiano. Manolas è un giocatore d livello assoluto, Paredes di gran prospettiva".