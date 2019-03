ESCLUSIVA TMW - Domani l’esame agenti, Pasqualin: “Si al progresso culturale”

© foto di Simone Calabrese

Pronti, via. Domani è il grande giorno. Circa ottocento aspiranti agenti Coni dovranno sostenere l’esame che verrà esaminato entro poco tempo. Magari per dare il via agli orali già la prossima settimana. Quella di domani però è soltanto una tappa intermedia, perché prima di diventare agente di calciatori bisognerà essere nominati, previa superamento dell’esame, agenti CONI. Possibile che l’esame della FIGC venga organizzato prima del mercato estivo. Passo dopo passo, domani la prima tappa di un cammino lungo e impegnativo che chiude i ponti con la deregulation del 2015. “Inizia finalmente quel percorso di qualificazione professionale e progresso culturale di una categoria fin adesso vergognosamente aperta a tutti e tutte”, dice a TuttoMercatoWeb l’avvocato Claudio Pasqualin che poi puntualizza: “Come avvocato sono lieto di costatare che vengano valorizzati gli studi giuridici e in particolare quelli in tema di diritto dello sport, diritto privato e - conclude - diritto amministrativo” Tutti pronti, da domani comincia una nuova era per chi vuole diventare agente...