ESCLUSIVA TMW - Empoli, Max Vieri vice di Zauli in Primavera

Fonte: Luciana Magistrato

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Prende sempre più forma il nuovo Empoli. Dopo l'annuncio di Lamberto Zauli come nuovo tecnico della Primavera, il club toscano ha scelto anche il suo vice. Si tratta, come raccolto dalla nostra redazione, di Massimiliano Vieri, fratello di Christian ed ex attaccante di diverse squadre in Italia oltre che della Nazionale Australiana. L'annuncio sarà dato nella prossima settimana.