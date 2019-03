© foto di Federico De Luca

Nella chiacchierata a TMW con Mario Faccenda si è parlato di campionato e Champions. "Per quanto riguarda la Juve - ha detto - è chiaro che il pensiero è all'Atletico, per la Champions, unico obiettivo rimasto. E' una gara difficile, dovrà segnare senza subire gol"

Il futuro di Allegri, suo compagno di squadra nel Pisa, come lo vede?

"Se vince la Champions sarà difficile ripartire. In ogni caso vincere non è facile per nessuno, ci sono club che spendono più dei bianconeri ma non vincono"

Chi le è piaciuto di più in campionato?

"L'Atalanta me la aspettavo così, è partita male ma si è ripresa e andrà in Europa League. Può ancora fare pensierino alla Champions"

Sul caso Icardi

"Non doveva nascere. A mio parere doveva essere risolto molto prima"

Chiusura sulla Fiorentina

"L'obiettivo è la Coppa Italia. A Bergamo sarà dura ma i viola hanno la possibilità di guadagnarsi la finale"