ESCLUSIVA TMW - Farruggio: "Semplici vincente. Lo vedevo da A nel mio Figline"

© foto di Federico Gaetano

Tra chi ha gioito a lungo per la promozione della Spal e in particolare per il successo di Leonardo Semplici c'è anche Dino Farruggio, ex presidente del Figline. I due furono protagonisti della grande scalata della squadra toscana dall'Eccellenza alla Prima divisione. Un autentico miracolo sportivo. "Con Leonardo c'è un'amicizia forte e ci siamo sentiti subito dopo la partita di Terni. Si merita di aver raggiunto questo straordinario traguardo, è sempre stato un professionista serio e validissimo. In quattro anni, al Figline vincemmo tre campionati e facemmo un secondo posto. E' sempre stato - racconta a Tuttomercatoweb.com - una persona in grado di tenere il gruppo alla grande, dando coesione tra i reparti ma anche ai giocatori. Ha sempre saputo tirar fuori il meglio dai suoi calciatori. Se ripenso al Figline, molti di quei giocatori approdarono sì in C1 ma poi, dopo che successe quel che successe (nel 2010 fu respinta la richiesta d'iscrizione in Prima divisione e il club fu radiato, ndr) senza la sua guida non tutti sono riusciti a mantenere la categoria".

Si immaginava a quei tempi che sarebbe arrivato in A?

"Lo vedevo da A. Ci credevo. A differenza di Leonardo che invece non ne era convinto, forse perchè temeva di non avere... le 'sponsorizzazioni' giuste. E' un vincente e lo è sempre stato. Tra l'altro a Figline abbiamo anche l'esempio di Sarri..."

Fa bene Semplici a restare alla Spal?

"Credo di sì, giusto continuare questo percorso prima di andare in una piazza più ambiziosa dove però adesso ci sarebbero troppe pressioni per lui. Ha qualità e soprattutto ha dimostrato di avere determinazione, costanza e umiltà".