ESCLUSIVA TMW - Fede: "Milan di Berlusconi eterno. Napoli, Ancelotti farà bene"

Fonte: Dai nostri inviati, Lorenzo Marucci e Marco Frattino

Il noto giornalista Emilio Fede, intercettato da TMW a Napoli, ha parlato così di Milan, Napoli e Juventus: "Vacanza, affetto e giornalismo, per questo mi trovo a Napoli. Qua ho tanti amici, questa città ha una magia che ti attrae. Milan? Seguivo quello di Berlusconi. Ci sono due Milan secondo me e quello di Berlusconi non tramonterà mai. Lui lo ha sempre amato e ancora oggi, quando vede che la squadra sbarella, dice di volerselo riprendere. Non parlo cinese e non so come rivolgermi invece al Milan attuale. Ancelotti? È un grande ex milanista ed è un mio grande amico. Sono molto contento per Napoli e per i suoi tifosi. Se Ancelotti ha accettato di firmare con gli azzurri, significa che arriva con l'amore per questa squadra e non solo per questioni economiche. Scommetto che farà bene a Napoli. I tifosi potranno ringraziare De Laurentiis per questa scelta. Ancelotti farà bene al Napoli e il Napoli farà bene ad Ancelotti. Juventus? Si tratta di un grande campione, che sempre resterà tale. Per battere la Juve bisogna ispirare a tutti i giocatori la voglia di essere primi. Magari proprio Ancelotti riuscirà nell'impresa. Berlusconi? Non lascerà mai il Milan, i rossoneri rimangono il suo grande amore. Gattuso? È stato bravissimo, ha meritato il rinnovo".