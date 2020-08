esclusiva Fiona May: "Io e Larissa vogliamo una Viola vincente. Chiesa? Decida da solo"

Fiona May ha parlato i microfoni di TMW nell'intervista che potete vedere sotto soffermandosi, da tifosa viola, sulla Fiorentina. "E' stata un'annata particolare. Ora bisogna ripartire e tutti dovranno far vedere cosa sarà la Fiorentina. Io e Larissa (sua figlia che si sta facendo strada nel salto in lungo, ndr) ci chiediamo perchè la squadra non decolli. La conferma di Iachini sinceramente non me l'aspettavo. In ogni caso saprà come fare, i ragazzi mi sembrano sottovalutati, devono invece fiorire e far vedere il loro valore. Voglio vedere una Fiorentina senza paura e vincente. Chiesa? Deve capire cosa vuol fare e poi scegliere".

