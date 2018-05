ESCLUSIVA TMW - Fiorentina, Giuffredi: “Biraghi, Laurini e il coraggio di Corvino”

© foto di Federico De Luca

Cristiano Biraghi e la Fiorentina, è amore. Il difensore è uno dei simboli della crescita viola.

Una trattativa lampo che vede raccogliere i frutti al direttore sportivo Pantaleo Corvino. “È stata un’operazione iniziata il 15 agosto mattina e finita il pomeriggio, l’abbiamo fatta in dieci ore. Una trattativa sorprendente, perché mi sembrava impensabile che la Fiorentina venisse a chiedere un giocatore retrocesso con il Pescara. Questo ha dimostrato la dose di coraggio e l’intuito di Corvino”, dice a TuttoMercatoWeb l’agente Mario Giuffredi.

Inevitabile che arrivino richieste dal mercato...

“Si. Il ragazzo ha dato un apporto importante alla squadra, sarà richiesto sul mercato. È stato pagato appena due milioni e oggi ha un valore nettamente superiore. Questo fa capire la bravura di Corvino nel prendere un giocatore che veniva dalla retrocessione. Coraggio e conoscenza portano questi risultati. Cristiano è uno dei pochi terzini sinistri di piede mancino. È proiettato verso un grande futuro, può avere un mercato importante e la Fiorentina potrà decidere di ottenere una plusvalenza.

Alla Fiorentina brilla anche Laurini.

“Su di lui ha avuto ancora più coraggio. Ha sempre giocato in provincia ad Empoli, era retrocesso. Trattativa fatta nella notte dopo Fiorentina-Sampdoria. Poi alle 10 del mattino del giorno seguente abbiamo trovato l’accordo. Bravo il direttore a puntare su un ragazzo che si è dimostrato di grande rendimento e valore. Mi auguro che questo tipo di trattative siano d’esempio anche per altri direttori”.

Ammesso che ce ne fosse bisogno, con queste due trattative ha guadagnato punti agli occhi di Corvino.

“Il Direttore mi ha visto crescere. Ho iniziato a fare calcio con i giovani e portavo i giovani nel suo Lecce. È un uomo del Sud come me. Siamo concreti. Stimo molto il Direttore, si è fatto da solo con i risultati ed e il lavoro. Quando mi chiama Corvino per stima e ammirazione cerco sempre di favorirlo, ha coraggio ed è competente. E soprattutto sa come trattare con le persone. Sa che se uno merita è giusto che venga ricompensato. Quando mi ha chiesto Biraghi e Laurini gli ho detto che ci voleva coraggio da parte di chi li prendeva”.

Bravi e dal grande futuro. Chi suggerisce a Corvino della sua scuderia?

“Se devo fare un nome in particolare dico Grassi. Diventerà una delle mezzali più forti del nostro calcio, poi Gabriel, Faraoni e Capuano. E dico anche Sprocati, Radunovic e Di Lorenzo dell’Empoli”.