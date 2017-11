ESCLUSIVA TMW - Genoa, interesse di Bari e Spezia per il talento Altare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' in grande ascesa Giorgio Altare difensore classe '98 del Genoa che è per adesso uno dei punti di forza della Primavera. Scuola Milan, ottimo fisico sembra destinato ad un ottimo futuro e alcuni club anche di B lo stanno in effetti tenendo sotto osservazione. Tra questi anche il Bari e lo Spezia che pure nel recente passato avevano mostrato interesse per lui.