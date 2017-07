ESCLUSIVA TMW - Giletti: "Vendere anima al Diavolo è più facile di quanto si pensi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Giletti, noto tifoso juventino, ha parlato a TMW a margine del Vip Master a Milano Marittima. E sulla partenza di Bonucci ha detto: "A volte vendere l'anima al Diavolo è più facile di quanto si possa pensare... Per noi tifosi juventini è un danno anche al concetto di appartenenza, perchè noi crediamo che il valore della maglia sia superiore a tutto: ma se non si trovava più bene all'interno dello spogliatoio non c'era altra strada. Una grande squadra come la Juve non può permettere che ci siano divergenze di opinioni all'interno di un sistema. La squadra è forte perchè è coesa. Se non vuoi stare alla Juve, vai. Difesa? no, ora alla Juve serve intervenire a centrocampo".

