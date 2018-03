ESCLUSIVA TMW - Giustiniani (FOX): "Milan, prendi Meyer: qualcosa è cambiato"

© foto di NewsPix/Image Sport

Massimiliano Mirabelli è andato in missione in Germania per seguirlo. Jurgen Klopp ci pensa. Max Meyer si sta riprendendo lo Schalke 04, con una grande novità tattica. Ne abbiamo parlato con Gabriele Giustiniani, collega di Fox Sports: "È un giocatore particolare, il fatto che vada a scadenza può far pensare sembrare che lo Schalke non abbia puntato su di lui. In realtà lo ha fatto fino all'anno scorso, poi da quest'anno le cose sembrano cambiate".

È ancora giovane, difficile scartarlo.

"È giovane ma per certi versi è anche un eterno incompiuto. A un certo punto sembrava che dovesse raccogliere per carisma l'eredità di Julian Draxler, ma così non è stato. E poi si è sempre dibattuto sul ruolo e sull'efficacia. FIno all'anno scorso giocava da esterno d'attacco o seconda punta e obiettivamente, nonostante i piedi ottimi, non è mai riuscito ad avere il cambio di passo che ti fa dire: questo giocatore fa la differenza".

E oggi?

"Quest'anno è tutto diverso: ha cambiato la sua posizione in mezzo al campo, merito di Domenico Tedesco che l'ha messo a giocare nei due di centrocampo. Un ruolo su cui nessuno avrebbe scommesso, e in cui invece ha dimostrato che con quei piedi e con un po' di fiducia ha trovato qualcosa che era mancato in altre posizioni. Ha trovato un ruolo, vicino a Bentaleb con cui si completano. Qualcosa è cambiato: lui calcia benissimo di destro e di sinistro, ha visione, in quel ruolo può davvero dire la sua".

Il futuro?

"So che piace tanto al Liverpool in Premier, diciamo che se si dovesse liberare un posto, magari per Emre Can, sarebbe uno dei primi nomi. È vero che parliamo di un futuro parametro zero ma bisogna considerare tutti gli altri costi: sempre rimanendo in casa SChalke, penso a Goretzka. Un finto parametro zero, visti tutti i costi accessori. Per Meyer il discorso è ovviamente diverso, ma potrebbe diventare un gioiellino. Anche grazie a Tedesco: se lo Schalke è lì, è soprattutto merito suo".

Il rinnovo?

"Beh, lo Schalke fino a ottobre-novembre non sembrava minimamente intenzionato a proporlo. Ora vorrebbero rinnovargli il contratto per farci un guadagno, stanno provando a convincerlo a rinnovare nell'ottica di una futura cessione".

È più un giocatore da Serie A o da Premier League?

"Secondo me è più un giocatore da Serie A, almeno per il momento non ha il ritmo e il cambio di passo per incidere in Premier League. Faccio l'esempio di Pogba: in Italia cambiava il passo, allo United no. In piccolo il paragone ci sta: Meyer è un giocatore molto tecnico, che ha visione di gioco, tecnica, piedi, ma non è formato completamente. E la Serie A può essere la dimensione giusta per lui, fossi in una squadra come Inter o Milan ci punterei. Ecco, al Milan può fare benissimo".