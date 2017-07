ESCLUSIVA TMW - Grella: "Maccarone-Brisbane idea nata con un caffè. E' carico"

© foto di Richard Sellers/Sportsphoto

Da qualche giorno Massimo Maccarone è un nuovo giocatore del Brisbane Roar. Per il trentasettene attaccante inizia dunque in Australia quello che probabilmente sarà l'ultimo capitolo della sua lunga carriera. Il trasferimento nella terra dei canguri è nato anche grazie all'amicizia con l'australiano Vincenzo Grella, che è stato suo compagno di squadra all'Empoli e che adesso fa l'agente a livello internazionale. "L'idea - racconta Grella a Tuttomercatoweb.com - è nata quando ci siamo visti per un semplice caffè tra amici. 'Macca' mi ha detto che era curioso di vedere se c'era un interesse da parte di qualche club in Australia, gli faceva piacere provare un'esperienza di questo genere. Gli ho subito detto che non avrei potuto garantire niente però ne ho parlato con alcune squadre e il Brisbane si è mostrato molto interessato. Ne abbiamo parlato e abbiamo poi trovato un'intesa. Ripeto, tutto è nato davanti ad un caffè".

Che esperienza sarà per Maccarone?

"E' un modo intrigante per finire una bella carriera. Troverà un calcio che vuol crescere e sono convinto che lui possa dare il suo aiuto. Di sicuro, Maccarone è andato al Brisbane con la testa giusta e con entusiasmo. Poi i risultati sul campo sono ovviamente un discorso diverso, però lui è carico. La squadra è ottima e anche il tecnico, John Aloisi , è molto preparato".

Rispetto ai suoi tempi quanto è cambiato il calcio australiano?

"Molto. Sta migliorando però peccato che quando emerge, un giovane di prospettiva viene subito preso e portato altrove, magari nel calcio europeo. I migliori australiani non giocano in Australia e questo non aiuta il miglioramento del campionato. C'è comunque qualche straniero che riesce a fornire gli esempi giusto e può rappresentare una spinta per la crescita".