Il calcio ai tempi del Coronavirus. Melfa: "Un video per continuare a divertirsi"

Il calcio ai tempi del Coronavirus. Mentre le autorità dello sport italiano hanno appena deciso di bloccare i campionato professionistici, il mondo dei settori giovanili e del calcio di base si è già fermato. E così, quotidianamente, gli istruttori e gli allenatori si adoperano per trovare nuovi modi di continuare a tenere attivi i propri atleti in un periodo di stop forzato come quello attuale. In quest'ottica l'ultima novità arriva dalla Lodigiani, società dilettantistica con sede a Roma, che ha scelto di sfruttare le potenzialità della rete per continuare il proprio lavoro. "Con il nostro staff di allenatori del settore giovanile - racconta in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com Patrizio Melfa direttore della Lodigiani, polo romano Reset Academy - nei giorni scorsi ci siamo trovati a discutere su come stimolare i nostri ragazzi in questo periodo così particolare e al tempo stesso tenerli impegnati. Così ci è venuta in mente l'idea di una serie di video, con degli esercizi specifici per ogni fascia d'età, nei quali Marco Casoli, ex calciatore e oggi nostro tecnico, 'sfida' i nostri ragazzi che poi devono rispondere con altri video che poi hanno trovato spazio e ricondivisione sui social".

Come si suol dire 'unire l'utile al dilettevole'

"Assolutamente. Si tratta di un gruppo di quasi 500 ragazzi che vanno dai pulcini alle formazioni agonistiche quindi è chiaro che non si debba solo pensare all'aspetto dell'allenamento ma anche a quello del divertimento".

Un'idea che potrebbe essere utilizzata anche fra i professionisti.

"Utilizzando le possibilità di comunicazione attuali credo che oltre all'aspetto lavorativo i calciatori professionisti in questo modo avrebbero anche la possibilità in un momento così complicato a livello sociale per il nostro paese di alleggerire il clima che stiamo vivendo. Condividere un video, alla base del quale c'è la voglia di giocare e di vivere la propria passione, potrebbe essere un modo nuovo per mantenere vivo il legame con tutti i tifosi in Italia e non solo".