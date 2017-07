ESCLUSIVA TMW - Il Palermo e il blitz della GdF, avv.Di Cintio: "Ecco gli scenari"

© foto di Federico De Luca

Caos Palermo. La Guardia di Finanza indaga sui conti della società rosanero e del Presidente Zamparini. "Da un punto di vista sportivo, nell'immediato, non ci dovrebbero essere delle conseguenze anche perché la giustizia sportiva, in casi di reati societari e fiscali, agisce di riflesso rispetto a quella penale facendo propri tutti gli atti processuali che si formano nel corso di un procedimento. Nel caso in esame, dev'essere ancora accertata giudizialmente l'eventuale violazione della norma statale per cui ogni ipotesi di contestazione sportiva appare prematura", dice a TuttoMercatoWeb l'avvocato Cesare Di Cintio, esperto di diritto sportivo. "Ripercussioni sulla stagione? Dipendono sempre dall'esito delle indagini penali per cui appare difficile effettuare delle previsioni", spiega l'avvocato. Dopo il blitz della Guardia di Finanza, quali saranno i passi successivi? "Le perquisizioni e i sequestri sono atti tipici della fase di indagine per cui lo sviluppo successivo del procedimento dipenderà dalle prove raccolte la cui valutazione sarà rimessa ai magistrati. Cosa rischia Zamparini? Impossibile fornire una risposta precisa, salvo colpi di scena clamorosi, al momento - prosegue l'avvocato - direi nulla proprio perché si è ancora in fase di indagine. Solo l'esito delle investigazioni potrà far luce in modo chiaro sulle conseguenze future".