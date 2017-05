ESCLUSIVA TMW - Indiani: "Semplici, non mi stupisco. L'ho voluto 9 anni con me"

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Tra gli allenatori che ha spesso indicato come suoi riferimenti assoluti c'è Paolo Indiani, il tecnico che nell'ultima stagione ha guidato il Pontedera. Leonardo Semplici, fresco di promozione in A con la Spal, ha avuto proprio lui come modello e magari qualcosa di Indiani ha riportato anche nella sua Spal. "L'impresa è stata straordinaria - dice Indiani a Tuttomercatoweb.com - basti pensare che avevano il diciottesimo budget su ventidue. Ha raggiunto un traguardo storico, andando oltre alle più ottimistiche previsioni".

Stupito di questo grande successo?

"No, non mi stupisco. Non a caso l'ho voluto per nove anni insieme a me come calciatore. E' una persona intelligentissima e come centrale di difesa comandava tutta la squadra. Si vedeva che sarebbe diventato un allenatore capace. Fa piacere che sia arrivato così in alto, è partito dal basso facendo tutta la gavetta e ora si merita questo successo".

Si rivede un po' in Semplici?

"Ognuno ha le sue peculiarità. L'unica mia soddisfazione è che forse qualcosa ha appreso anche da me. Ma poi ci ha messo molto del suo".

Tatticamente che pensa del suo 3-5-2?

"Ha impostato bene la squadra puntando su questo modulo e andando avanti su questa strada. Ha avuto ragione, è stato intelligente anche in questo".

E adesso in A come se lo immagina?

"Sarà il primo a sapere che sarà durissima. Ma adesso è uno dei venti allenatori di Serie A. Dovrà soffrire ma se otterrà la salvezza sarà un'altra impresa immensa".