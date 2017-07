ESCLUSIVA TMW - L'ex Melfi Gragnaniello: "Ho tanta voglia di ricominciare"

© foto di Giuseppe Scialla

Secondo giorno di lavoro sul sintetico del “Figliolia” di Baronissi (SA) per gli oltre trenta calciatori dell’AIC Equipe Campania. Tanta voglia di fare bene anche da parte di Raffaele Gragnaniello, portiere con un curriculum di tutto rispetto tra i professionisti, con due stagioni giocate in Serie B ad Avellino e tanta Serie C con Giugliano, Potenza, Nocerina, Savoia, Aversa Normanna e Casertana tra le tante. L’ultima stagione disputata col Melfi in Lega Pro non ha avuto epilogo positivo: "Il risultato finale ai play-out ci ha dato torto, è stata un’annata particolare. Quando una squadra retrocede significa che probabilmente i calciatori non hanno dato quello che potevano o dovevano dare, ma il calcio è uno sport di squadra dove tutte le componenti devono combaciare e convergere, anche se siamo retrocessi con un gol a poco più di dieci minuti alla fine. C’è da recitare un mea culpa". Per Gragnaniello si tratta della prima volta con l’AIC Equipe Campania, che lo ha accolto sin da subito con entusiasmo sul sintetico di Baronissi: “L’avventura la sto vivendo bene. Il responsabile Antonio Trovato ha portato mentalità e organizzazione, ma su questo non avevo dubbi. Qui c’è un motore che fa muovere il tutto, la forte passione che viene trasmessa dallo staff al gruppo e viceversa. Venire ad allenarsi con questi ragazzi è per me molto piacevole e motivo di orgoglio". Tanti anni di esperienza nei professionisti che non hanno alcun peso specifico per Raffaele Gragnaniello, che è sempre il primo ad impegnarsi e a mettersi a disposizione del gruppo, senza reticenze di sorta: "Nonostante le trentasei primavere ragiono e agisco come un ventenne quando scendo in campo. Ho sempre voglia di fare bene e migliorare, non mi pongo limiti, spero di giocare ancora per diversi anni senza problemi. Il futuro al momento è ancora incerto. C’è stato qualche contatto, ma sulle chiamate sta sicuramente pesando l’annata non positiva trascorsa a Melfi, nonostante le buone prestazioni e l’impegno che non manca mai. Era da tanto tempo che non mi capitava di stare fermo ai nastri di partenza. Farò tesoro di questa esperienza e nel frattempo lavorerò duramente per farmi trovare pronto alla prima chiamata".