ESCLUSIVA TMW - Las Palmas, trattativa in corso con De Zerbi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, l'ex tecnico di Palermo e Foggia Roberto De Zerbi sarebbe in trattativa con il Las Palmas, compagine militante nel massimo campionato spagnolo intenzionata ad affidare la sua panchina al tecnico italiano in vista della prossima stagione. Soluzione che trova il gradimento di De Zerbi il quale starebbe seguendo un corso di spagnolo per farsi trovare pronto in vista della nuova esperienza. Seguiranno sviluppi.