ESCLUSIVA TMW - Ligas: "Cagliari, i soliti difetti. Subito gli abbonati negli stadi"

esclusiva Ligas: "Cagliari, i soliti difetti. Subito gli abbonati negli stadi"

vedi letture

Franco Ligas è intervenuto al TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com. Tra i temi di cui si è parlato c'è anche il Cagliari reduce dalla sconfitta di sabato contro il Verona. "Sono emersi - ha detto - i soliti difetti anche se c'erano assenze importanti. Se un nuovo tecnico come Zenga si lamenta solo delle assenze vuol dire che il Cagliari è povero. Mancavano Joao Pedro, il goleador e Nainggolan, il trascinatore. Il Cagliari di mesi fa era partito a mille sorprendendo gli avversari. Quando la stanchezza nei migliori è iniziata ad affiorare e certi giocatori hanno avvertito eccessiva tensione ecco che la squadra ha iniziato a sbagliare ed è scesa in classifica. L'immagine del Cagliari contro il Verona è quella di una squadra che attaca lanciando dalla trequarti il pallone verso l'area avversaria...".

Che effetto ti ha fatto la ripartenza del campionato negli stadi vuoti?

"A questo proposito sottolineo il diritto sacrosanto degli abbonati di andare allo stadio. Bisogna far qualcosa ora. Subito gli abbonati allo stadio. Facendo entrare solo loro puoi comunque rispettare le norme del governo. E se in uno stadio da sessantamila hai cinquantamila abbonati ti organizzi. Se poi il numero maggiore di abbonati è nelle curve vorrà dire che una parte verranno collocati anche nei distinti. Bisogna cercare di risolvere i problemi. Serve far rioccupare gli spazi alla tifoseria. Sono i tifosi a mantenere il calcio. Senza passione questo sport non vale niente".